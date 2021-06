జబర్దస్త్ లో ప్రస్తుతం ఉన్న సీనియర్ మోస్ట్ కమెడియన్స్ లలో రాఘవ ఒకరు. రాకెట్ రాఘవ అనే టీమ్ ను అతను ఏళ్ల తరబడి కొనసాగిస్తున్నారు. మొదట కమెడియన్ గా జెమిని టీవీలో వివిధ రకాల ప్రోగ్రామ్స్ చేసిన రాఘవ జబర్దస్త్ కు వచ్చిన తరువాత మళ్ళీ మరో ఛానెల్ కు వెళ్లలేదు. సేఫ్ జోన్ లోనే వెళుతున్నాడు. ఇటీవల జబర్దస్త్ తెరవెనుక జరిగిన కొన్ని స్కిట్స్ గురించి రాఘవ వివరణ ఇవ్వడం హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

English summary

Raghava is one of the most senior comedians currently in jabardast. He has been running a team called Rocket Raghava for years. Raghava, who initially did various programs on Gemini TV as a comedian, did not go to another channel again after coming to Zabardast. Going in the safe zone. Raghava's explanation of some of Zabardast's behind-the-scenes skits has become a hot topic recently