బిగ్‌బాస్ తెలుగు 6 రియాలిటీ షోలో కంటెస్టెంట్లకు భారీ షాక్స్ ఇస్తున్నారు. బ్యాటరీ రీచార్జ్ టాస్క్‌లో కఠినమైన పరీక్షలను ఇంటి సభ్యుల ముందు బిగ్‌బాస్ పెడుతున్నారు. బ్యాటరీ రీచార్జ్ చేసుకోవడానికి వాసంతి, రోహిత్‌లో ఎవరో ఒకరు నేరుగా రానున్న రెండు వారాల కోసం నామినేట్ కావాలి. అందుకు ప్రతిఫలంగా 100 శాతం బ్యాటరీ రీఛార్జీ అవుతుంది అని సూర్యకు బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

English summary

Bigg Boss shocks Marina, Rohit in Bigg Boss Telugu 6. Marina tell Inaya that she was worried them being separated since Rohit has been nominated for the next two weeks and that if she also gets nominated, the possibility of one of them being eliminated increases!