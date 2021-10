Bigg Boss 15: గ్రాండ్ ప్రీమియర్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా.. కంటెస్టెంట్ల పూర్తి లిస్టు ఇదే?

అభిమానులు ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్న క్షణం రాబోయే కొద్ది గంటలు రాబోతోంది. సల్మాన్ ఖాన్ హోస్ట్ గా 'బిగ్ బాస్ 15' ఈ రోజు అంటే అక్టోబర్ 2వ తేదీన ప్రారంభం కాబోతోంది. 'బిగ్ బాస్' 15 వ సీజన్ థీమ్ అడవి పై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు దీని కోసం పోటీదారులందరూ అడవిలో నివసించవలసి ఉంటుంది. ఇక్కడ వారికి సౌకర్యాల కొరత ఉంటుంది మరియు నిద్ర కూడా కరువు అవనుంది. ఇక ఈసారి బాలీవుడ్ ఎవర్‌గ్రీన్ నటి రేఖ కూడా 'బిగ్ బాస్ 15' కోసం పని చేస్తున్నారు. ఇక ఈ షో ఎలా? ఎక్కడ? ఎప్పుడు? చూడాలి అనే వివరాలు మీకు అందిస్తున్నాం.

English summary

You can watch episodes of Bigg Boss 15 on Colors TV from Monday to Friday at 10:30 pm. On Saturday and Sunday, the show will air at 9:30 pm. In 'Weekend ka Vaar' Salman Khan will interact with the contestants.