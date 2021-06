విష్ణుప్రియ తిప్పుడుకు అబ్బాయిలాగా కామెంట్ చేసిన శ్రీముఖి.. మరీ అంత ఘాటుగానా

సోషల్ మీడియాలో యాంకర్స్ కు దక్కుతున్న క్రేజ్ ఇప్పుడు మామూలుగా లేదు. దాదాపు అగ్ర హీరోయిన్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ స్థాయిలో ఫాలోవర్స్ ను అందుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు యాంకర్స్ అంటే కేవలం మాటలతోనే ఎట్రాక్ట్ చేసేవారు. కానీ ఈ రోజుల్లో మాత్రం గ్లామరస్ యాంకర్స్ డామినేషన్ ఎక్కువయ్యింది. అలాంటి బ్యూటీలలో విష్ణుప్రియ, శ్రీముఖి కూడా ఉన్నారు. ఇక రీసెంట్ గా సోషల్ మీడియాలో వీరి కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి.

English summary

No matter how many glamorous anchors there are in the Telugu television world, vishnu priya has received a unique craze of her own. No matter what show is done it is differently impressive. Not just a good anchor but also a pioneer in helping fellow actors. And now a sexy dance video related to her has gone viral on social media.