Vishnu Priya: అక్కినేని వారసుడిని పెళ్లి చేసుకోవాలని ఉంది...సమంత పేరును లాగేస్తూ సుమ హాట్ కామెంట్!

టెలివిజన్ రంగంలో టాప్ యాంకర్ సుమ నిర్వహిస్తున్న మరో టాప్ షో స్టార్ట్ మ్యూజిక్. ప్రతీ ఎపిసోడ్‌లో కొందరు గెస్టులను ఆహ్వానించి వారికి మ్యూజిక్‌పై ఉన్న నాలెడ్జ్‌కు పరీక్షలు పెడుతుంది. పలు రౌండ్లుగా సాగే ఈ గేమ్‌ షోలో ఇటీవల విష్ణుప్రియ తన ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి హల్‌చల్ చేసింది. ఈ సందర్బంగా విష్ణుప్రియ, శ్రీముఖి చెప్పిన షాకింగ్ విషయాలు ఏమిటంటే..

Top Anchor Sreemukhi has given clarity on romatic dating with mega star in Suma's start music. She revealed about her boyfriend in funny manner. Roll rida, Vishnu Priya, Comedian Hari are the guests in the show.