సౌత్ మిల్కీబ్యూటీ తమన్నా భాటియా కేవలం సినిమాలతోనే కాకుండా విబిన్నంగా వెబ్ సిరీస్ లతో కూడా బిజీ అవుతోంది. సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్ తో సంబంధం లేకుండా ముందుకు సాగుతున్న ఈ బ్యూటీ టెలివిజన్ వైపు కూడా అడుగులు వేస్తోంది. ఇండియా వైడ్ గా వివిధ భాషల్లో మొదలు కానున్న మాస్టర్ చెఫ్ కోసం తమన్నా హోస్ట్ గా సెలెక్ట్ అయిన విషయం తెలిసిందే. ఇక అందుకు సంబంధించిన ఒక ప్రోమోను విడుదల చేయగా అందులో సేతుపతి, తమన్నా మధ్య రొమాంటిక్ గా కనిపించారు.

English summary

Tamannaah Master chef telugu show latest promo viral. South MilkyBeauty Tamannaah is busy not only with movies but also with web series. This beauty is also stepping towards television, which continues to thrive regardless of success or failure.