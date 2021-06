వామ్మో ఈ తెలుగు యాంకర్ హాట్ షో మామూలుగా లేదుగా.. వాళ్ళందరినీ మించిపోయి మరీ!

సినిమాలతో పాటు ఇప్పుడు టీవీ కంటెంట్ కి క్రేజ్ పెరుగుతోంది. అందుకే టీవీ యాంకర్స్ తో పాటు ఆయా ప్రోగ్రాంలలో పాల్గొనే వారికీ మంచి క్రేజ్ లభిస్తోంది. ఇక మరీ ముఖ్యంగా లేడీ యాంకర్స్ అంటే పద్ధతిగా ఉండేవారి కంటే కాస్త హాట్ షో చేసేవారికి మరింత గుర్తింపు దక్కుతోంది. అందుకే ఇప్పటికే శ్రీముఖి, విష్ణుప్రియ, వర్షిని, అనసూయ, రష్మి గౌతమ్ సత్తా చూపిస్తుంటే తాను సైతం ఈ రంగంలో నిలబడాలని ప్రయత్నిస్తోంది ఒక తలుగు యాంకర్. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Anchor Sravanthi chokarapu is one of the talented Anchor in the tv industry. Anchor Sravanthi is appearing in many shows like sridevi drama company, her latest hot photo shoot gone viral.