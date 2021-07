Telugu TV Serials TRP Ratings: మళ్లీ టాప్ లేపిన కార్తీకదీపం.. ఏ సీరియల్‌ రేటింగ్ ఎంతంటే!

తెలుగు టెలివిజన్ రంగంలో 27వ వారానికి సంబంధించిన టెలివిజన్ రేటింగ్స్ వెల్లడయ్యాయి. ఇప్పటిలానే కార్తీకదీపం సీరియల్ ఈ వారం కూడా టాప్ రేటింగ్‌తో దూసుకెళ్తున్నది. ఇక తెలుగులోని మిగితా ఛానెల్స్‌లో ప్రసారమయ్యే ఛానెల్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే..

Photo Courtesy: Star మా and Disney+Hotstar

English summary

Telugu TV Serials 27th week TRP Ratings of July 2021: Karthika Deepam And Intinti Gruhalakshmi serials are doing good at Telugu Television industry. Content of these serials are attracting the audience. Here is the 27th weeks TRP rating for top 5 Telugu serials.