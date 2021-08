Trinayani 5th August Episode : నయనికి అపాయం, హెచ్చరించిన గాయత్రి.. భయంలో జాస్మిన్!

జీ తెలుగు ఛానల్లో ప్రసారం అవుతున్న త్రినయని సీరియల్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆద్యంతం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. విశాల్ నయని మధ్య శోభనం అనేది ఇది హాట్ టాపిక్ గా మారుతోంది. అయితే నయని అడ్డు తొలగించుకోవడానికి జాస్మిన్, తిలోత్తమ, దురంధర లాంటి వారందరూ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నా దైవిక శక్తులన్నీ నయనికి అండగా ఉండడంతో వారి వల్ల కావడం లేదు. అయినా సరే ఆమెను అడ్డు తొలగించుకోవాలని ఏదో ఒక విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇక తాజాగా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అంటే

photos courtesy : zee telugu+ zee5 app

English summary

Trinayani Episode (375): Nayani tells everyone that Gayatri will come to Jagadish’s ‘Shashti Poorti’, shocking everyone. Jasmine believes that Nayani has a special talent. Gayatri’s spirit visits Nayani and cautions her.