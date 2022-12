యువ టెలివిజన్ నటి మృతి!..బాత్రూంలో అనుమానాస్పదంగా.. హత్య? ఆత్మహత్యా!

యువ నటి ఆత్మహత్యతో టెలివిజన్ పరిశ్రమ తీవ్ర విషాదంలో కూరుకుపోయింది. అలీబాబా: దస్తాన్ ఏ కాబూల్‌తో ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకొన్న తునీశా శర్మ ఇక లేరు. రియాలిటీ షో సెట్లోనే అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోవడం అందర్నీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురిచేసింది. తునీశా మరణంతో అభిమానులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులు, సినీ వర్గాలు దిగ్బ్రాంతికి లోనయ్యారు. తునీశా శర్మ కెరీర్, ఆమె మరణం వెనుక ఉన్న కారణాల్లోకి వెళితే..

TV actress Tunisha Sharma, who was working on Ali Baba: Dastaan-E-Kabul is no more. She passed away on the sets of her show in Mumbai.