Vadinamma Serial June 11th Episode:రఘురామ్ కుటుంబానికి మరో టెన్షన్..సీత యాక్సిడెంట్ తో కుప్పకూలిన రఘురామ్!

ప్రస్తుతానికి సినిమాలు ఏవి పెద్దగా రిలీజ్ కి లేకపోవడంతో దాదాపుగా అందరూ సీరియల్స్ మీద దృష్టి పెడుతున్నారు. అలా తెలుగులో టాప్ ఫైవ్ సీరియల్స్ లో ఒకటిగా వదినమ్మ సీరియల్ కూడా నిలుస్తోంది. ప్రభాకర్, సుజిత కీలక పాత్రలలో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. తాజా ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగింది అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

Vadinamma Episode 566: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode all the family members decided to sell properties. again isses arise in family.