Vadinamma Serial May 20th Episode: చావు బతుకుల్లో లక్ష్మణ్, ఊహించని ట్విస్ట్ తో జనార్ధన్ కి షాక్!

ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ కారణంగా దాదాపు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లాక్ డౌన్ విధించారు. ఈ క్రమంలో జనం మొన్నటి దాకా సినిమాలని ఎంజాయ్ చేసినా ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమాల కంటే ఎక్కువ సీరియల్సే చూస్తున్నారు. కరోనా లాక్‌డౌన్ కారణంగా ఆడవాళ్ళతో పాటు మగవారు కూడా సీరియల్స్‌కి అభిమానులు అయ్యారు. ఇక తెలుగులో టాప్ 5 సీరియల్స్ లో ఒకటిగా కొనసాగుతున్న వదినమ్మ ఈరోజు ఎపిసోడ్ లో ఏం జరిగిందో చూద్దాం..

English summary

Vadinamma Episode 547: Vadinamma is a Telugu soap which airs on Star Maa and streams on Disney+Hotstar. The series premiered on 6 May 2019. It stars Prabhakar, Sujitha, Rajesh Dutta, Maheshwari, Raj and Priyanka. In the latest episode Lakshman tried to commit suicide. And then he will be hospitalised,