Vadinamma : దమయంతి దుర్మార్గాలు బట్టబయలు.. రఘురామ్ కాళ్ళ మీద పడ్డ శిల్ప తండ్రి!

స్టార్ మా ఛానల్ లో ప్రసారం అవుతున్న వదినమ్మ సీరియల్ ప్రతి ఎపిసోడ్ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది.. ప్రస్తుతం ఈ సీరియల్ 662వ ఎపిసోడ్ కి చేరింది. టెలివిజన్ స్టార్ ప్రభాకర్, సుజిత లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న ఈ సీరియల్ లో ప్రస్తుతం రఘురాం కుటుంబం అంతా కష్టాలపాలు అవుతుండటం చూపిస్తున్నారు. దమయంతి తన కూతుర్ని అల్లుడిని ఇల్లరికం తీసుకువెళ్లాలని ప్రయత్నించగా ప్లాన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ప్లాన్ ఫెయిల్ అవటమే కాక సీతకు అన్ని విషయాలు తెలిసిపోవడంతో దమయంతిని వణికిపోయే లాగా చేస్తుంది సీత. ఆ దెబ్బతో మొత్తానికి వణికిపోయిన దమయంతి ఇంట్లో ఉన్న అందరికీ క్షమాపణలు చెప్పి రఘురాం తల్లి కాళ్లు పట్టుకుని మరీ ఇంటి నుంచి బయట పడుతుంది. ఆ తర్వాత పూర్తిగా మారిపోయిన శిల్ప ఈ విషయాలన్నీ సిరి, శైలుకి తెలిస్తే బాధపడతారు అని తనను తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారు అని అంటుంది. అయితే నేను చెప్పను నువ్వు కూడా చెప్పొద్దు అని అంటుంది. అంత క్షమాగుణం ఎలా అక్క అని అడిగితే తల్లి తన బిడ్డ తప్పును కడుపులో దాచుకుంటూ ఉందని నేను కూడా అంతే అని ఆమె అంటుంది. ఇక అక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్ ముగించారు.

Photos Courtesy: Star MAA and Disney+Hotstar, ఫొటోస్ కర్టసీ : స్టార్ మా అండ్ డిస్నీ హాట్ స్టార్

English summary

Vadinamma Episode 662: Rajashekar confronts Raghuram about Dhamayanthi's evil deeds and apologises to him on behalf of her. Elsewhere, Shailu gets upset as Laxman rejects a job opportunity.