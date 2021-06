తెలుగు నుంచి మొత్తం ఎన్ని ప్యాన్ ఇండియా సినిమాలో తెలుసా ? మూమూలు రచ్చ కాదిది!

తెలుగు సినిమా స్థాయి పెరిగింది. బాహుబలి తర్వాత తెలుగు సినిమాలన్నీ ఎక్కువగా ప్యాన్ ఇండియాలో రిలీజ్ చేయడానికి చూస్తున్నారు దర్శక నిర్మాతలు. అందుకోసం ఇతర భాషల నుంచి నటీనటులను తెలుగు సినిమాల్లో కూడా నటింపచేస్తున్నారు. ఇప్పటికే చాలా సినిమాలు షూట్ దశలో ఉండగా మరికొన్ని సినిమాలు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అవి షూటింగ్ మొదలు పెట్టాల్సి ఉంది.. ఇక తెలుగులో ప్యాన్ ఇండియా లెవెల్ లో తెరకెక్కుతున్న అన్ని సినిమాల వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం.

English summary

The highly successful Bahubali movie have opened gates for Pan-India releases in Tollywood industry. now 18 PAN India Films From Tollywood, and here is the full list.