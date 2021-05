30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా, ఆ స్టార్ హీరోయిన్ చేయాల్సిందట.. ఇప్పుడు రివీల్ చేసిన డైరెక్టర్!

ఇండస్ట్రీలో ఒకరు చేయాల్సిన సినిమాలు మరొకరు చేయడం అనేది చాలా సర్వసాధారణం.. సబ్జెక్ట్ నచ్చకో, లేక డేట్స్ ఇబ్బందిగా ఉండో చాలా సినిమాలు వదిలేసుకుంటారు నటీనటులు. అయితే ప్రదీప్ హీరోగా అమృత హీరోయిన్ గా తెరకెక్కిన 30 రోజుల్లో ప్రేమించడం ఎలా ? అనే సినిమా ఒక స్టార్ హీరోయిన్ కాదు అనుకున్నాక అప్పుడు అమృత అయ్యర్ కి అవకాశం వెళ్లిందట.. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్ ? ఏమిటా కధ అనే విషయంలోకి వెళితే

English summary

30 Rojullo Preminchadam Ela Director Munna reveals that he first narrated this story to Samantha. but due to dates differences she cant accepted this offer. later he made film with pradeep and amritha ayyar.