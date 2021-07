టాలీవుడ్ కి మరో వారసురాలు.. హీరోయిన్ గా 30 ఇయర్స్‌ ఇండస్ట్రీ పృథ్వీ కూతురు ఎంట్రీ!

సినిమా రంగంలో వారసుల ఎంట్రీ సర్వ సాధారణం. అయితే ఒక్కోసారి అలా ఎంట్రీ ఇచ్చిన వారు రాణించవచ్చు, లేకుండా పోవచ్చు. అయినా ఎవరూ వెనక్కు తగ్గకుండా తమ లక్ పరీక్షించుకుంటూనే ఉంటారు. హాస్యనటుడు ప్రుద్వికి పరిచయం అవసరం లేదు. '30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ 'గా ప్రసిద్ధి చెందిన టాలెంటెడ్ నటుడు ఈ మధ్య చాలా కారణాలతో వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఇటీవలి కాలంలో ప్రుద్వికి టాలీవుడ్‌లో ఆఫర్లు రావడం లేదు.

ఇప్పుడు, ఆయన కుమార్తె శ్రీలు హీరోయిన్ గా అరంగేట్రం చేయడానికి సిద్ధమైంది. ఈ సినిమాని ఈ రోజు హైదరాబాద్‌లో ప్రారంభించారు. తాజాగా భారతి క్రియేషన్స్‌, కథెరిన్‌ ఫిల్మ్‌ వర్క్స్‌, మౌనిక ప్రొడక్షన్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న కొత్త సినిమ 'ఎస్‌కె' గురువారం ప్రసాద్‌ ల్యాబ్‌ లో లాంచనంగా ప్రారంభమైంది. చిరంజీవి కుంచల్‌ హీరోగా నటిస్తూ, ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.

సర్దార్‌ సుర్జీత్‌ సింగ్‌ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ సినిమా ద్వారా సీనియర్‌ కమెడియన్ పృథ్వీ(30 ఇయర్స్‌ ఇండస్ట్రీ) కుమార్తె శ్రీలు హీరోయిన్‌గా పరిచయం కానుంది. పూజా కార్యక్రమం అనంతరం ఈరోజు మొదటి షాట్ కూడా షూట్ చేశారు. సన్నివేశాన్ని చిత్రీకరించారు. సినిమా ఆద్యంతం ఉత్కంఠగా సాగుతుందని, పృథ్వీ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపిస్తారు అని తెలుస్తోంది.

ఇక ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయం అవుతున్న హీరోయిన్‌ శ్రీలు మాట్లాడుతూ కథ వినగానే అంగీకరించానని, ఈ సినిమాతో హీరోయిన్‌ గా పరిచయం కావడం ఆనందంగా ఉందని, ఈ సినిమాకు కథ, స్ర్కీన్‌ప్లే ప్రధాన బలం అని పేర్కొన్నారు. ఇక ఈ సినిమా ఎలా ఉండబోతోంది అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది. అయితే ఈ సినిమా లాంచింగ్ ఫంక్షన్ కి పృథ్వి హాజరు కాకపోవడం గమనార్హం.

English summary

Comedian Prudhvi Raj, popularly known as ‘30 Years Industry’ Prudhvi’s daughter Sreelu makes her debut as an actress. Sreelu is the female lead in a small-budgeted movie that was launched today in Hyderabad.