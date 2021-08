జీవి సుధాకర్ నాయుడు అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులకు త్వరగా గుర్తుపట్టడం కష్టమే కానీ ఆయన ఫోటోలు, ఆయనను చూసిన తెలుగు ప్రేక్షకులు కచ్చితంగా గుర్తుపడతారు. ఎక్కువగా నెగిటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్రలు పోషించిన ఈ నటుడి భార్య ఆరోగ్య విషమించి కొన్నాళ్ళ క్రితం కన్నుమూశారు. అయితే దానికి మూడు రోజుల ముందు జరిగిన విషయం గురించి ఆయన వెల్లడించారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Sailaja, the wife of Tollywood actor GV Sudhakar Naidu, has passed away due to ill-health. recently GV Sudhakar gets emotional about his wife death At 1997 Movie First Look launch event.