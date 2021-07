టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్ టైమ్ బెస్ట్ డిఫరెంట్ నటులలో జగపతిబాబు ఒకరు. మొదట హీరోగా చేసి అనంతరం విలన్ గా సపోర్టింగ్ యాక్టర్ గా అనేక రకాల ప్రయోగాలు చేశారు. ఎలాంటి పాత్ర చేసినా కూడా సినిమాలో హైలెట్ అయ్యేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. అంతే కాకుండా మంచితనం క్రమశిక్షణ కలిగిన నటులు. ఇటీవల ఆయన అసిస్టెంట్, డ్రైవర్ లతో నడుచుకున్న విధానం సోషల్ మీడియాలో అందరిని ఎంతగానో ఎట్రాక్ట్ చేసింది.

English summary

Jagapathi babu is one of the best different actors of all time in the Tollywood industry. First as a hero and then as a villain, he did various experiments as a supporting actor. His recent approach with assistants and drivers has attracted a lot of attention on social media