డియర్ వర్మా అంటూ రెండో పెళ్లి గురించి సుమంత్ వీడియో.. చాలా ఎగ్జైటింగ్ గా ఉన్నా, మీడియాకి థాంక్స్!

గత కొద్ది రోజులుగా అక్కినేని నట వారసుడు సుమంత్ పెళ్లి గురించి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ విషయం మీద రామ్ గోపాల్ వర్మ రంగంలోకి దిగడంతో ఈ వ్యవహారం రసవత్తరంగా మారింది. నిన్న తనను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన ట్వీట్ ల గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మకు అలాగే మీడియాకు క్లారిటీ ఇచ్చారు సుమంత్. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

From past 2-3 days speculations about actor sumanth second marriage is going through the social media. Yesterday director ram Gopal Varma criticised sumanth about his second marriage decision. Recently actor sumanth responded to ram Gopal Varma tweet about his second marriage and gave clarity about his second marriage with video