Drugs Case: ఈడీ అదుపులో ముమైత్ ఖాన్.. వెంటాడిన మీడియాకు ముఖం చాటేస్తూ..

డ్రగ్స్ మాఫియాతో టాలీవుడ్ తారలకు ఉన్న సంబంధాలపై ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టోరేట్ (ఈడీ) విచారణను వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటికే పలువురు నిందితులను అరెస్ట్ చేసి కేసు దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. దాదాపు నాలుగేళ్ల తర్వాత ఈ కేసు దర్యాప్తును తిరగదోడటంతో మళ్లీ టాలీవుడ్ హీరోలు, హీరోయిన్లు, డైరెక్టర్లు ఈడీ విచారణకు హాజరకు హాజరువుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్ 15వ తేదీన ఈడీ అధికారులు ముందు శృంగారతార ముమైత్ ఖాన్ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన విషయాలు ఏమిటంటే..

Actress Mumaith Khan attends ED Probe in money laundering related Drugs case. She has been summoned in this on to attend for investigation on September 15th.