ఆహా పట్టేసిన అద్భుతమైన మూవీస్.. లవ్ స్టోరీతో పాటు మరో రెండు ఆసక్తికరమైన సినిమాలు

సినిమా ప్రపంచంలో ఒకప్పుడు థియేట్రికల్ రిలీజ్ ద్వారానే నిర్మాతలకు లాభాలు వచ్చేవి. కానీ ఇప్పుడు మాత్రం నాన్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ వలన భారీ స్థాయిలో లాభాలు అందుతున్నాయి. గతంలో ఎప్పుడు లేని విదంగా శాటిలైట్, డబ్బింగ్, ఆడియో, ఓటీటీ డిజిటల్ హక్కుల రూపంలో సినిమాలకు భారీ ఆదాయం అందుతోంది. ఇక ఓటీటీ కంపెనీల మధ్యలో కూడా పోటీ తీవ్రత ఎక్కువయ్యింది. ఆహా యాప్ కూడా ప్రస్తుతం మంచి సినిమాలను టార్గెట్ చేస్తోంది. రానున్న రోజుల్లో ఆ కంపెనీ నుంచి మరిన్ని ఆసక్తికరమైన సినిమాలు రాబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

English summary

Competition has also intensified among OTT companies. The Aaha app is also currently targeting good movies. It seems that more interesting movies are coming from that company in the coming days.