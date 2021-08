Drugs Caseలో బండ్ల ఎంట్రీ, పూరీ కోసమే వచ్చా.. అదే కాపాడుతుందంటూ ఆసక్తికర ట్వీట్!

టాలీవుడ్ డ్రగ్స్ కేసుకు సంబంధించి పూరి జగన్నాథ్ ఈరోజు ఉదయం ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు హాజరైన సంగతి తెలిసిందే. లెక్క ప్రకారం 10 గంటల 30 నిమిషాలకు ఈ విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉండగా ఒక అరగంట ముందే పూరి జగన్నాథ్ విచారణకు హాజరయ్యారు.. అయితే సుదీర్ఘంగా కొనసాగుతున్న పూరి జగన్నాథ్ విచారణ ఇప్పుడు టాలీవుడ్ లో హాట్ టాపిక్ గా మారింది. పూరి జగన్నాథ్ విచారణ కొనసాగుతుండగానే ఈడి ఆఫీస్ దగ్గరకు బండ్ల గణేష్ రావడం చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as we all know Puri Jagannadh attended to enforcement directorate interrogation in Tollywood drugs case.. now bandla Ganesh came to office to support Puri Jagannath in this case.