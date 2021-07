మొన్న శంకర్, నేడు భారతీ రాజా.. రామ్ #RAPO19కి అంతకంతకూ పెరుగుతున్న క్రేజ్!

ఎనర్జిటిక్‌ హీరో రామ్‌ పోతినేని హీరోగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా సెట్‌లో ప్రతి రోజు సందడి నెలకొంటుందనే చెప్పాలి. వరుసగా తమిళ్, తెలుగు సెలబ్రిటీలు సందడి చేస్తున్నారు. మొన్నటికీ మొన్ననే స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ శంకర్ RAPO19' సెట్ కి వచ్చి ఆ యూనిట్ అంతటినీ సర్‌ ప్రైజ్‌ చేశారు. కాసేపు రషెస్‌ కూడా చూసి, రామ్‌, దర్శకుడు లింగుస్వామితో ముచ్చటించారు. అలానే ఈరోజు నటుడు, దర్శకుడు భారతీరాజా సెట్‌ లో సందడి చేశారు. 'దర్శకుడు ఇమామ్' గా ప్రసిద్ధి చెందిన దర్శకుడు భారతీరాజా ఈ రోజు తన 78 వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు.

దర్శకుడిగానే కాకుండా కొన్నేళ్లుగా సహాయక పాత్రల్లోనూ నటిస్తున్న భారతీరాజా ప్రస్తుతం లింగుసామి దర్శకత్వంలో రామ్ హీరోగా తెరకెక్కుతున్న '#RAPO19' చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నెల మొదటి వారం నుండి ఈ సినిమా షూటింగ్ వేగంగా జరుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే భరత్ రాజా షూటింగ్‌లో ఉన్నందున తన పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఒక రకంగా రామ్, పూరి జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఇస్మార్ట్ శంకర్ సినిమాతో హిట్ కొట్టి మళ్ళీ లైన్లోకి వచ్చాడు..

అయితే ఆ తర్వాత ఆయన చేసిన రెడ్ అనే ప్రయోగాత్మక సినిమా మళ్లీ నిరాశపరిచింది. నేను శైలజ సూపర్ హిట్ ఇచ్చిన కిషోర్ తిరుమలతో రెడ్ సినిమా చేయగా ఆ సినిమా ఆశించిన ఫలితాలను అందుకోలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే రామ్ ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తున్నారు. యూటర్న్ నిర్మాత శ్రీనివాస చిట్టూరి నిర్మాణంలో ఈ సినిమా రూపొందబోతోంది. ఈ సినిమా కథ పూర్తిగా ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలో ఉండబోతుందని అంటున్నారు. రామ్ కి కూడా ఫ్యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ బాగా నచ్చడంతో కథ విన్న వెంటనే ఆయన గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని అంటున్నారు. ఇక ఇప్పటికే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ గా కృతి శెట్టి ఎంపికైన సంగతి తెలిసిందే. ఇక దర్శకుడికి తమిళంలో మార్కెట్ ఉండడం, రామ్ కి తెలుగు మార్కెట్ ఉండనే ఉంది. ఈ లెక్కన సినిమా మంచి మార్కెట్ చేసే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు.



English summary

Director Bharathiraja, popularly known as 'Director Imam', is celebrating his 78th birthday today. Bharathiraja, who has been acting not only as a director but also in supporting roles for some years, is currently starring in Lingusamy's #RAPO19.