Bheemla Nayak Pre Release Event Live Updates: దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా పవన్ ఫ్యాన్స్ హంగామా.. పార్కింగ్ ఎక్కడంటే

పవర్ స్టార్ పవన్ కల్యాణ్ ఫ్యాన్స్ అత్యంత ఉత్సాహంతో ఎదురు చూస్తున్న సమయం రానే వచ్చింది. భీమ్లా నాయక్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు హైదరాబాద్‌ యూసఫ్ గూడలోని పోలీస్ గ్రౌండ్ సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబైంది. మధ్యాహ్నం నుంచే పవన్ కల్యాణ్ అభిమానులు స్టేడియానికి పోటేత్తారు. అత్యంత భారీగా నిర్వహిస్తున్న ఈ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌‌కు సంబంధించిన లైవ్ అప్ డేట్స్ 6.30 గంటల నుంచి మీ కోసం..

English summary

Power Star Pawan Kalyan's Bheemla Nayak is getting ready for Release on February 25th. In this occasion, Pre release event organised by film Unit at Yusuf guda police ground at Hyderabad. Telangana Minster KTR is the Chief Guest for Bheemla Nayak event.