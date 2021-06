ఎన్టీఆర్ నిజ స్వరూపం బయటపెట్టిన ఫిష్ వెంకట్.. ఎన్ని చేసినా ఒక్కటి బయటకు రాలేదు.. చెల్లి పెళ్లికి పిలిస్తే..

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో స్టార్ హీరోలు చాలామంది ఉన్నారు. ఇక ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో రేంజ్ లో ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉంది. మిగతా వారి సంగతి పక్కన పెడితే ఎన్టీఆర్ మాత్రం తన 100% టాలెంట్ తోనే సోలోగా ఎదిగాడని చెప్పవచ్చు. నతనతోనే కాకుండా డ్యాన్స్ యాక్షన్ సింగింగ్ ఇలా అన్నిట్లోనూ బెస్ట్ అనిపించుకున్నాడు.

ఇక స్థాయి ఎంత పెరిగినా కూడా ఎన్టీఆర్ గుణంలో మాత్రం ఇంకా అలానే ఉన్నట్లు చెబుతుంటారు. ఎదుటి మనుషులు నచ్చితే అంత ఈజీగా వదిలి పెట్టడని కష్టం ఉందని తెలిస్తే అడగకపోయినా సహాయం చేస్తాడని అంటారు. ఇక ఇటీవల జూనియర్ మంచితనం యొక్క నిజం స్వరూపం గురించి సీనియర్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఫిష్ వెంకట్ కూడా వివరణ ఇచ్చాడు.

English summary

NTR has grown solo with its 100% talent. Dance action singing, apart from action, seemed to be the best of all. It is said that the higher the level, the better the NTR quality. Recently, senior character artist Fish Venkat also explained about the true nature of junior goodness.