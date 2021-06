అల్లరి నరేష్ ఓకే చేసిన కధతో 'సినిమా బండి'.. తెర మీదకు రచయిత.. సంచలన ఆరోపణలు!

ఈ మధ్యకాలంలో సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతున్న సినిమాల మీద కాపీ మరకలు పడడం కామన్ అయిపోయింది. అయితే కొన్ని సినిమాలు రిలీజ్ కి ముందే ఈ సినిమా కథ తమదేనంటూ కొందరు మీడియాకి ఎక్కుతుండగా కొందరు మాత్రం సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత మీడియా ముందుకు వచ్చి రచ్చ చేస్తున్నారు. అలా ఈ మధ్యనే ఓటీటీ వేదికగా రిలీజ్ అయిన సినిమా బండి తనకు సంబంధించిన కథ అంటూ ఒక రచయిత వెలుగులోకి వచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.

English summary

Cinema Bandi is feel good Telugu Comedy film Produced by the director duo Raj Nidimoru and Krishna D.K, and directed by Praveen Kandregula, the film was recently released on Netflix. Now new controversy arose in this issue. a director named Sri Vasthava alleged that story is same.