Devi Sri Prasad ఇంట వరుస విషాదాలు.. తమ్ముడి మరణంతో అక్కకి హార్ట్ ఎటాక్!

టాలీవుడ్ లో వరుస విషాద సంఘటనలు సంచలనంగా మారుతున్నాయి. సాయి ధరంతేజ్ ఇప్పటికే రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైన అపోలో హాస్పిటల్ లో చికిత్స పొందుతూ ఉండగా ఆయన ఆరోగ్యం మెరుగు పడుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. కానీ దీనికి సంబంధించి ఆయన ఎప్పుడు మళ్ళీ మామూలు మనిషి అవుతాడు అని ఎలాంటి ప్రకటనలు చేయడం లేదు. అయితే తాజాగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది అంటున్నారు. ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆయన ఆత్మీయులను కోల్పోయారని తెలుస్తోంది. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as per sources devi sri prasad uncle bulganin met an accident and after that he passed away hearing this devi sri prasad aunt seethamahalakshmi passed away.