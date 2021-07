రామ్ చరణ్ - శంకర్ ప్రాజెక్ట్ పై దిల్ రాజు మరో అఫీషియల్ అప్డేట్.. అసలైన రచ్చ మొదలయ్యేది అప్పుడే!

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో నెవర్ బిఫోర్ అనేలా కాంబినేషన్స్ సెట్స్ పైకి వస్తున్నాయి. తమిళ స్టార్ దర్శకుడు శంకర్ ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి తెలుగు హీరోతో సినిమా చెయ్యాలని అనుకుంటున్న కోరిక కూడా నెరవేరబోతోంది. రామ్ చరణ్ - శంకర్ కాంబినేషన్ పై అంచనాలు ఏ రేంజ్ లో ఉన్నాయో స్పెషల్ గా చెప్పనవసరం లేదు. ఇక ఇటీవల తిరుపతికి వెళ్లిన దిల్ రాజు మరోసారి ఆ బిగ్ కాంబోపై అసలైన అప్డేట్ ఇచ్చారు.

English summary

Shankar’s film with Ram Charan has begun the pre-production work.He is now busy finalizing d script.The Telugu dialogue will be penned Popular writer SaiMadhavBurra. He thanked Ram Charan, Shankar, and Dil Raju for giving him this opportunity.