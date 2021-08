ED ఆఫీసుకు కొడుకుతో వచ్చిన పూరీ.. అరగంట ముందే, మీడియాతో మాట్లాడకుండా సైలెన్స్.. ఏం జరుగుతోంది?

టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో కలకలం రేపిన డ్రగ్స్ వ్యవహారం మీద ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఇప్పుడు దృష్టి పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే మొత్తం 12 మంది టాలీవుడ్ ప్రముఖులకు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ సమన్లు జారీ చేసింది. తమ ముందు విచారణకు హాజరు కావాలని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కో తేదీ కూడా ఇవ్వడం తో పాటు ఈ రోజు పూరి జగన్నాథ్ ని తమ ముందు హాజరు కావాలని ఆదేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో పూరి జగన్నాథ్ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Priyanka Chopra భర్తతో డోస్ పెంచిన బికినీ భామ.. మీరెప్పుడూ చూడని ప్రియాంక బీచ్ ఫోటోలు!

English summary

From today, the entire 12 celebrities will be questioned in Tollywood Drugs Case by ED. On the first day, director Puri Jagannath will be questioned by the ED authorities.