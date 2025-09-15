Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

మిరాయ్‌లో విలన్‌గా మనోజ్.. నా చెంపలు వాయించుకున్న.. ఆర్జీవీ

By

టాలీవుడ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ తాజాగా మిరాయ్ చిత్రంతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ చిత్రంలో యంగ్ అండ్ టాలెంటెడ్ హీరో తేజా సజ్జా లీడ్ లో నటించారు. ఇక మనోజ్ మహావీర లామా అనే విలన్ పాత్రలో నటించారు. సెప్టెంబర్ 12న వరల్డ్ వైడ్ గా విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ ను సొంతం చేసుకుంటోంది. ముఖ్యంగా మంచు మనోజ్ పెర్ఫామెన్స్ కు ఫ్యాన్స్ తో పాటు ప్రేక్షకులు కూడా ఫిదా అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ కూడా తనదైన శైలిలో స్పందించారు.

రామ్ గోపాల్ వర్మ తాజాగా మంచు మనోజ్ గురించి మిరాయ్ టీమ్ గురించి ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే.. మిరాయ్ చిత్రం చూసిన తర్వాత నాకు చివరిసారిగా VFX ఇంత గ్రాండ్ గా ఎప్పుడు చూశానో గుర్తుకు లేదు. 400 కోట్లకు పైగా ఖర్చు చేసిన సినిమాల్లో కూడా కనిపించలేదు. మంచు మనోజ్ పెర్ఫామెన్స్ టెర్రిఫిక్ గా ఉంది. నీ అద్భుతమైన పెర్ఫామెన్స్ చూసి నన్ను నేను చెంపదెబ్బ కొట్టుకున్నాను. నిన్ను విలన్ గా మిస్ కాస్ట్ చేశారని అనుకున్నాను.

Director Ram Gopal Varma Interesting Comment about Manchu Manoj role in Mirai Movie

తేజా నువ్వు ఇంత పెద్ద ఎత్తున యాక్షన్ చేయడానికి చాలా చిన్నవాడివిగా కనిపిస్తావనుకున్నాను. కానీ నా అభిప్రాయం రెండోసారి కూడా తప్పైంది. విజువల్స్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, స్క్రీన్ ప్లే నిర్మాణం చాలా బాగుంది. చాలా లీనమయ్యేలా అనిపించిన క్షణాలు ఇంటర్వెల్, బిల్డ్-అప్, భక్తి స్వరాలు ఆకట్టుకున్నాయి. కత్తులు, మంత్రాలు, అతీంద్రియ బెదిరింపులతో పాటు కుటుంబం, విధి, ప్రేమ, ద్రోహాన్ని కూడా పదునైన దృష్టితో చూపించడంలో విఫలం కాలేదు.

Also Read
మిరాయ్‌తో మనోజ్‌కు భారీ హిట్.. మోహన్ బాబు రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా?
మిరాయ్‌తో మనోజ్‌కు భారీ హిట్.. మోహన్ బాబు రియాక్షన్ ఏంటో తెలుసా?

ఇక దర్శకుడు కార్తీక్ ఘట్టమనేని తన కన్న అద్భుతమైన కలను చూపించడంలో విజయం సాధించారు. హీరోయిజంతో చూపించిన సన్నివేశాలు, పురాణం, కథలోని రియాలిటీని చూపించడం, ఇలా అన్ని విభాగాలపై మీకు ఉన్న పట్టుకు అభినందనలు. మరోవైపు నిర్మాత టీవీ విశ్శప్రసాద్ సినిమా పరిశ్రమలో ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ ను కలిగి లేరు. అయినా తన వ్యక్తిగత అభిరుచికి తగిన ప్రాజెక్ట్‌ను నిర్మించడం, ఇండస్ట్రీలోని ఎక్ట్స్ పర్ట్స్ చేసే హెచ్చరికలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి తనపై తాను నమ్మకంగా ఉన్నానని నిరూపించారు. ఇక ధైర్యవంతులకే అదృష్టం అనుకూలంగా ఉంటుందని చెప్పారు.

Recommended For You
ది రాజా సాబ్ బడ్జెట్ 400 కోట్లు.. బండబూతులు తిట్టారు.. డైరెక్టర్ మారుతీ వైరల్ కామెంట్స్
ది రాజా సాబ్ బడ్జెట్ 400 కోట్లు.. బండబూతులు తిట్టారు.. డైరెక్టర్ మారుతీ వైరల్ కామెంట్స్

మిరాయ్ మూవీ టీమ్ లాభాల కోసం కాకుండా, జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే జ్ఞాపకాలను సృష్టించడం గురించి పనిచేసినట్టు అనిపించింది. కొన్ని షాట్లు శ్లోకాలు, కొన్ని యాక్షన్ సీన్లు ఆచారాలుగా అనిపించడం విశేషం. చివరగా నేను చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే.. మిరాయ్ పెద్ద సినిమాగా ఉండటానికి ప్రయత్నించిన చిన్న సినిమా కాదు .. ఇది నిజానికి చాలా పెద్ద సినిమా. ప్రేక్షకులు దానిని ప్రోత్సహించే వరకు గొప్పగా చెప్పుకోరు.. అంటూ మిరాయ్ నటీనటులు, మేకర్స్, టెక్నికల్ టీమ్ ను ఆకాశానికి ఎత్తారు. ఇటీవల రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంత పాజిటివ్ స్పందించిన చిత్రం ఇదే.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X