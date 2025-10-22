Ilaiyaraaja: ‘డ్యూడ్’కి ఇళయరాజా షాక్.. మూవీ మేకర్స్కు లీగల్ నోటీసులు..
తమిళ సెన్సేషన్ ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ "డ్యూడ్ (Dude)".దీపావళి సందర్భంగా విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. ప్రదీప్ రంగనాథన్ హీరోగా, మమిత బైజు హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాను కొత్త దర్శకుడు కీర్తీశ్వరన్ తెరకెక్కించారు. యూత్ఫుల్ రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ మూవీని తెలుగు ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించారు. రిలీజ్ అయిన కేవలం నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.60 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసి రికార్డులు సృష్టించింది. దీపావళి సెలవుల్లో ప్రేక్షకుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఈ మూవీ, సోషల్ మీడియాలో కూడా ట్రెండింగ్లో నిలుస్తోంది. ఇలాంటి అద్భుత విజయాన్ని అందుకున్న ఈ సినిమా ఇప్పుడు కాపీహక్కుల వివాదంలో చిక్కుకుంది. ఇంతకీ ఏమైందంటే?
డ్యూడ్ మూవీ మేకర్స్ కు ప్రఖ్యాత సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా షాక్ ఇచ్చారు. తన అనుమతి లేకుండా సినిమాలో తన సంగీత కృతులను రెండు పాటల్లో ఉపయోగించారని ఆయన ఆరోపిస్తున్నారు. ఇళయరాజా తరఫున న్యాయవాదులు చెన్నై సివిల్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. తన సంగీతాన్ని అనధికారికంగా, ఎలాంటి అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారనే ఆరోపణతో సినిమా నిర్మాతలు, మైత్రి మూవీస్ సంస్థపై ఆయన కేసు వేశారు. ఈ నేపథ్యంలో కోర్టు ఈ కేసును విచారణకు స్వీకరించింది.
ఇళయరాజా తన పిటిషన్లో "నేను స్వయంగా స్వరపరిచిన పాటలను, ఎవరూ అనుమతి లేకుండా వాడకూడదు. అది కాపీహక్కు ఉల్లంఘన. ఇది కేవలం న్యాయపరమైన అంశం మాత్రమే కాదు, కళాకారుడి గౌరవానికి సంబంధించిన విషయం" అని పేర్కొన్నారు. "డ్యూడ్" చిత్రంలోని రెండు పాటలు ఆయన స్వరపరిచిన క్లాసిక్ ట్యూన్స్ ఆధారంగా ఉన్నాయని, అవి అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించడం కాపీహక్కుల ఉల్లంఘన అని తెలిపారు. తన సంగీత కృతులు చట్టపరంగా రక్షించబడ్డవని, ఎవరూ అనుమతి లేకుండా వాడకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో ఇళయరాజా న్యాయవాదులు కోర్టును ఆశ్రయించి, సినిమా నిర్మాతలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకునేందుకు అనుమతి కోరారు. ఇళయరాజా విన్నపాన్ని పరిశీలించిన చెన్నై సివిల్ కోర్టు, ఆయనకు చట్టపరమైన చర్యలు ప్రారంభించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది. కోర్టు అనుమతితో ఇళయరాజా ఇప్పుడు అధికారికంగా మైత్రి మూవీ మేకర్స్, దర్శకుడు కీర్తీశ్వరన్, "డ్యూడ్" చిత్ర యూనిట్పై చర్యలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ కేసుతో సంబంధించి, నిర్మాతల నుండి సమాధానం కోరుతూ కోర్టు నోటీసులు జారీ చేసే అవకాశం కూడా ఉంది.
ఇళయరాజా గతంలో కూడా పలు చిత్రాలపై ఇలాంటి కేసులు దాఖలు చేశారు. ముఖ్యంగా "మంజుమ్మల్ బాయ్స్" అనే మలయాళ బ్లాక్బస్టర్ చిత్రంలో తన పాత పాటను అనుమతి లేకుండా వాడారంటూ ఆయన కోర్టుకెక్కారు. ఆ కేసులో నిర్మాతలు ఇళయరాజాకు పెద్ద మొత్తంలో పరిహారం చెల్లించాల్సి వచ్చింది. అలాగే, అజిత్ నటించిన "గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ" సినిమాపైనా ఇళయరాజా కేసు వేశారు. ఆ కేసు తర్వాత ఆ సినిమాను నెట్ఫ్లిక్స్ ప్లాట్ఫారమ్ నుండి తాత్కాలికంగా తొలగించాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు అదే నిర్మాణ సంస్థ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ మరోసారి ఇలాంటి వివాదంలో చిక్కుకోవడం పరిశ్రమలో చర్చనీయాంశమైంది.
ఇళయరాజా కేసుపై ఇప్పటివరకు మైత్రి మూవీ మేకర్స్ ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన ఇవ్వలేదు. అయితే, సినీ వర్గాలు చెబుతున్నదాని ప్రకారం.. ఈ వివాదం పెద్దదిగా మారితే సినిమా స్ట్రీమింగ్ ఒప్పందాలపై, మ్యూజిక్ హక్కులపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. ట్రేడ్ అనలిస్టులు చెబుతున్నదాని ప్రకారం, "డ్యూడ్" ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతున్నా, ఈ లీగల్ ఇష్యూ మూవీ డిజిటల్ రిలీజ్పై ప్రభావం చూపవచ్చు. గత కేసుల మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ఇళయరాజా విజయం సాధిస్తారా? లేక నిర్మాతలు చట్టపరంగా బలమైన వాదనతో బయటపడతారా? అన్నది సినీ వర్గాల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
