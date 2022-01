ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ వరుస హిట్లతో దేశవ్యాప్తంగా సెన్సేషనల్ హీరోగా పేరు తెచ్చుకొంటున్నారు. పుష్ప సినిమాతో ఏకంగా ప్యాన్ ఇండియా పాపులారిటీని సంపాదించుకొన్నాడు. ఇక పుష్ప తర్వాత పెరిగిన క్రేజ్, డిమాండ్‌ను దృష్టిలో పెట్టుకొని క్రేజీ ప్రాజెక్టులు, స్టార్ డైరెక్టర్లు, స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్‌తో సినిమాలు చేసేందుకు సిద్దమవుతున్నాడు. అయితే పుష్ప తర్వాత మరో ప్యాన్ ఇండియా సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చినట్టు సమాచారం. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

Icon Star Allu Arjun commerical equations have been changed after Pushpa Hit, Now, He is in discussion with Lyca productions for pan India movie. As per Reports, Lyca offered 75 crores remuneration.