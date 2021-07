కత్తి మహేష్ ఆకస్మిక మరణానికి కారణం.. ఆయనను వెంటాడిన సమస్య ఏమిటంటే

సినీ విమర్శకుడు, దర్శకుడు, నటుడు, సామాజిక కార్యకర్త, మృదుస్వభావి కత్తి మహేష్ మరణంతో స్నేహితులు, సన్నిహితులు, శ్రేయోభిలాషులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు. ఇటీవల రోడ్డు ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. దాంతో తొలుత నెల్లూరు, ఆ తర్వాత చెన్నై హాస్పిటల్‌కు తరలించారు. అయితే కోలుకొన్నట్టే కనిపించిన మహేష్ కత్తి హఠాత్తుగా మరణించడాన్ని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. అయితే కత్తి మహేష్ మరణానికి కారణం ఏమిటంటే..

Film Critic Mahesh Kathi died due to Pulmonary embolism. Reports suggest, Pulmonary embolism is a blockage in one of the pulmonary arteries in your lungs. In most cases, pulmonary embolism is caused by blood clots