Akhanda ఓటీటీలో రిలీజ్.. బాలకృష్ణ మూవీ ఏ రోజు? ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతుందంటే?

కరోనావైరస్, ఏపీలో టికెట్ల రేట్ల వివాదం మధ్య విడుదలైన అఖండ చిత్రం ఎవరూ ఊహించని కలెక్షన్లను సాధిస్తున్నది. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా దాదాపు 5 వారాలుగా కొత్త సినిమాలకు ధీటుగా థియేటర్లలో ఎదురు లేకుండా దూసుకెళ్తున్నది. భారీ కలెక్షన్లను రాబడుతూ ట్రేడ్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నది. ఈ క్రమంలో నందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన అఖండ చిత్రం ఓటీటీ రిలీజ్‌కు సిద్దమవుతున్నది. ఈ సినిమా ఏ ఓటీటిలో రిలీజ్ అవుతున్నది? ఏ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నదనే వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Nandamuri Balakrishna's Akhanda movie is doing good business at box office. It looks strong even after 33 days of its release. Now, Akhanda movie is set to release on Disney plus hotstar on January 14th, 2022.