టాలీవుడ్‌లో సెన్సేషనల్ స్టార్‌గా సినీ కెరీర్ ప్రారంభించిన విజయ్ దేవరకొండ అతి కొద్ది సంవత్సరాల్లోనే ప్యాన్ ఇండియా స్థాయికి చేరుకొన్నారు. వరుసగా రెండు ప్యాన్ ఇండియా మూవీస్ లైగర్, జనగణమన చిత్రాలను లైన్లో పెట్టిన విజయ్ దేవరకొండ ప్రస్తుతం మరో క్రేజీ మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై సక్సెస్‌ఫుల్ డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో విజయ్ దేవరకొండ నటించే సినిమా హైదరాబాద్‌లో గురువారం వైభవంగా జరిగింది. ఈ సినిమా ప్రారంభ వేడుక వివరాల్లోకి వెళితే..

Tollywood is set to witness another stellar combination. Tollywood heartthrob Vijay Deverakonda, successful director Shiva Nirvana, and star actress Samantha are set to come together for a family entertainer. The film was launched in a grand manner on Thursday. At the launch event, the first clap is sounded by Harish Shankar, the camera is switched on by Buchi Babu Sana, the script is handed over by Mythri producers to Shiva Njrvana. The first shot is directed by Shiva Nirvana.