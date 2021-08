Rajamannar in Salaar.. క్రూరంగా, అతి భయంకరంగా జగపతి బాబు.. లేటేస్ట్ లుక్ ట్రెండింగ్

యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్, కేజీఎఫ్ డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న సలార్ చిత్రం షూటింగు దశలోనే సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నది. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన వార్తలు, విశేషాలు దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకులను, సినీ అభిమానులు, ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్‌లో భారీగా అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. తాజాగా ఈ చిత్రంలో ఓ కీలక పాత్రను పోషిస్తున్న జగపతి బాబు పాత్రను రివీల్ చేయడంతో సలార్ ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చింది. తాజాగా ట్రెండ్ అవుతున్న సలార్, జగపతి బాబు లుక్ గురించి వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Jagapathi Babu as Rajamanaar in Prabhas's Salaar look goes trending and viral. Prashant Neel tweeted that, Introducing #Rajamanaar. Thank you IamJagguBhai garu for being a part of #Salaar.