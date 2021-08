రామ్ చరణ్ - శంకర్ సినిమాలో మరో హీరో: అలాంటి పాత్రలో కనిపించనున్న స్టార్

మెగాస్టార్ చిరంజీవి కుమారుడిగా సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. అద్భుతమైన టాలెంట్లతో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన ఇమేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడు మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్. కెరీర్ ఆరంభంలోనే ఇండస్ట్రీ హిట్‌ను తన ఖాతాలో వేసుకుని స్టార్ హీరోగా ఎదిగిపోయాడు. అప్పటి నుంచి వెనుదిరిగి చూడని ఈ మెగా హీరో... రిజల్ట్‌తో సంబంధం లేకుండా వరుస పెట్టి సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇలా కొన్ని హిట్లు కొన్ని ఫ్లాపులతో తన కెరీర్‌ను సమాంతరంగా సాగిస్తున్నాడు. తద్వారా తన మార్కెట్‌ను కూడా భారీ స్థాయిలో పెంచుకుంటూ దూసుకుపోతున్నాడు చరణ్.

రామ్ చరణ్ ప్రస్తుతం దర్శకధీరుడు రాజమౌళి తెరకెక్కిస్తోన్న RRR (రౌద్రం రుధిరం రణం)లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌తో కలిసి నటిస్తున్నాడు. టాలీవుడ్ హిస్టరీలోనే భారీ మల్టీస్టారర్ మూవీగా తెరకెక్కుతోన్న ఇందులో అతడు అల్లూరిగా, తారక్ కొమరం భీంగా కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమా పట్టాలపై ఉన్న సమయంలోనే తన తండ్రి మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటిస్తోన్న 'ఆచార్య'లోనూ భాగం అయ్యాడు చరణ్. ఇందులో నక్సలైట్ సిద్ధ అనే పాత్రను పోషిస్తున్నాడు. ఈ రెండు చిత్రాలు దాదాపుగా షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకున్నాయి. దీంతో అతడు ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్టులపై ఫోకస్ చేస్తున్నాడు.

అద్భుతమైన దర్శకత్వ ప్రతిభతో ఇండియన్ సినిమాలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్న లెజెండరీ డైరెక్టర్ శంకర్‌తో మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ ఓ సినిమాను చేస్తున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన ప్రకటన ఇటీవలే వెలువడింది. ఆ వెంటనే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులను కూడా శంకర్ మొదలు పెట్టి.. దాదాపుగా వాటిని పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రస్తుతం ఆయన ఈ సినిమాకు సంబంధించిన కాస్టింగ్‌ మీద దృష్టి సారించారని తెలుస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఈ ప్రాజెక్టు గురించి తాజాగా ఓ న్యూస్ ఫిలిం నగర్‌లో వైరల్ అవుతోంది.

ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన టెక్నీషియన్లను ఎంపిక చేసుకున్న శంకర్.. ఇప్పుడు ఇందులో నటించే మెయిన్ ఆర్టిస్టులను సెలెక్ట్ చేసే పనిలో పడ్డారని తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగానే ఇప్పుడు ఈ చిత్రం కోసం మలయాళ సీనియర్ హీరో జయరాంను తీసుకున్నారని సమాచారం. సినిమాలో ఎంతో కీలకమైన నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న ఓ పాత్రకు ఆయనను ఎంపిక చేసుకున్నారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ఇప్పటికే జయరాం తెలుగులో 'భాగమతి', 'అల.. వైకుంఠపురములో' అనే సినిమాల్లో నటించారు. ఈ రెండూ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిన విషయం తెలిసిందే.

ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తెరకెక్కుతోన్న ఈ సినిమా ఒకే ఒక్కడు నేపథ్యంతో సాగే పొలిటిక్ డ్రామా అని చాలా రోజులుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. అంతేకాదు, ఇందులో చరణ్ డుయల్ రోల్ చేస్తున్నాడని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇక, ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వాణీ నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా రేంజ్‌లో రాబోయే ఈ సినిమాకు ఎస్ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ ఫిల్మ్ రెగ్యూలర్ షూటింగ్ సెప్టెంబర్ చివరి వారం నుంచి ప్రారంభం కాబోతుందని టాక్.

English summary

Mega Power Star Ram Charan Now Doing RRR Under Rajamouli Direction. After This he will do a film with S. Shankar. Jayaram to play Key Role in This Movie.