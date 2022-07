కొరియోగ్రాఫర్ నుంచి ద‌ర్శ‌కుడిగా మారిన అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్ తాజాగా ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన చిత్రం HI Five. ఫ‌న్ అండ్ గ‌న్ అనేది ఉప‌శీర్షిక‌. అమ్మ రాజశేఖర్ సతీమణి రాధా రాజ‌శేఖ‌ర్ నిర్మాత‌. ఎస్‌ఎస్‌ థ‌మ‌న్ సంగీతం స‌మ‌కూర్చారు. కొత్త పాత న‌టీనటుల క‌ల‌యిక‌తో రూపొందిన ఈ చిత్రం జూలై 22న విడుద‌ల‌కాబోతుంది. ఈ సంద‌ర్భంగా ఆదివారం రాత్రి హైద‌రాబాద్ ద‌స్‌ప‌ల్లా హోట‌ల్‌లో ఘ‌నంగా ప్రీ రిలీజ్ వేడుకను నిర్వ‌హించారు. ఈ వేడుకలో జీవితా రాజశేఖర్, రవికుమార్ చౌదరీ, సూర్య కిరణ్, రాధా రాజశేఖర్ ఎమోషనల్‌గా మాట్లాడారు. ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌కు సంబంధించిన పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

అంద‌రినీ HI Five చేసే వ్య‌క్తి అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్. త‌ను చాలా ఎన‌ర్జీగా ఉంటాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా అలానే పెట్టాడు. హైస్కూల్‌లో నాకు సీనియ‌ర్. స్టేజీ ప్లేకూడా చేశాం. నేను ఓసారి హాస్పిటల్‌లో ఉంటే అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్ వ‌చ్చాడు. మ‌నం బాధ‌గా ఉన్న‌ప్పుడు ప‌క్క‌నున్న‌వాడే మంచి ఫ్రెండ్‌. నాకు అలాంటిఫ్రెండ్ దొరికాడు. నేను తెలుగులో ఓ సినిమా చేస్తున్నాను. షూటింగ్ ఖ‌మ్మంలో ఉంది. అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్ ఫంక్ష‌న్ కోసం వ‌ర్షం అయినా రావాల‌నిపించింది. అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్‌కు సురేష్ కొండేటి అండ‌గా ఉన్నాడు. నేను తెలుగులో కొత్త సినిమా చేస్తున్నా. అందులో సురేష్ కొండేటి ఓ పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇక ఈ HI Five సినిమా హిట్ కావాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని ద‌ర్శ‌కుడు సూర్య కిర‌ణ్ అన్నారు.

అమ్మ‌ను ఎవ‌రైతే చ‌క్క‌గా చూసుకుంటారో వారే అంద‌రిక‌న్నా ధ‌న‌వంతులు. మాకు స‌క్సెస్ వ‌స్తే నా కుటుంబానికే వ‌చ్చింద‌ని అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్‌ అనుకునేవారు. ఇలాంటి వ్య‌క్తులు అరుదుగా ఉంటారు. Hi Five సినిమా మొద‌లు పెట్టిన‌ప్పుడు నాకు చెప్పాడు. ఆ త‌ర్వాత చాలా క‌ష్టాలు, ఒడిదుడుకులు, ఒత్తిళ్ళు ఎదుర్కొన్నాన‌ని అన్నాడు. అవ‌న్నీ ఎదుర్కుకొని నిల‌బ‌డ్డాడు. అలాంటి వారికి స‌పోర్ట్‌గా వుండాల‌ని ఈ వేడుకు వ‌చ్చాను. ఈ రోజుల్లో సినిమా రూపురేఖ‌లు మారిపోయాయి. కోవిడ్ త‌ర్వాత ప్రేక్ష‌కులు పెద్ద‌గా థియేట‌ర్ల‌కు రావ‌డంలేదు. ఓటీటీ అనేది స‌పోర్టింగ్‌గా నిలిచింది. HI Five సినిమాకు డ‌బ్బులు బాగా వ‌చ్చి అమ్మ రాజ‌శేఖ‌ర్ భార్య రాధ‌కు మంచి వ‌సూళ్ళు రావాల‌ని కోరుకుంటున్నాను అని జీవితా రాజశేఖర్ అన్నారు.

Hi Five movie pre release event held at hyderabad which is directed by Amma Rajasekhar. Produced by Amma Rajasekhar wife Radha. Here is Jeevitha Rajasekhar, Surya Kiran emotional comments at Hi Five movie pre release event