నా మీద పరువు నష్టం దావా.. మరి ఆ మహిళ చెప్పు వేసినపుడు ఆ పరువేమైంది, మోహన్ బాబు మీద సంచలనం

సుమారు 9 ఏళ్ల క్రితం మంచు విష్ణు హీరోగా నటించిన దేనికైనా రెడీ అనే సినిమా విడుదలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా విడుదలైన తర్వాత ఇందులో ఉన్న కొన్ని సీన్స్ తమను కించపరిచేలా ఉన్నాయి అంటూ బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గానికి చెందిన చాలా మంది నిరసనలకు దిగారు. మోహన్ బాబు అలాగే బ్రాహ్మణ సామాజిక వర్గాల మధ్య పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది. అనూహ్యంగా ఈ గొడవలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన గేయ రచయిత జొన్నవిత్తుల రామలింగేశ్వరరావు - మోహన్ బాబు మధ్య ప్రచ్ఛన్న యుద్ధమే జరిగింది. తాజాగా ఈ వ్యవహారం గురించి జొన్నవిత్తుల ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

as we all know song controversy is between Mohan Babu and Tollywood lyric writer jonnavithula ramalingeswara has arise at the time of Manchu Vishnu's denikaina ready movie. in a recent interview jonnavithula ramalingeswara Rao reveal some facts about this controversy.