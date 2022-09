యంగ్ టైగర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వివాదానికి కేంద్ర బిందువుగా మారారు. ఏపీలోని ఎన్టీఆర్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ పేరును వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం మార్చడం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. అయితే ఈ వివాదంపై జూనియర్ ఎన్టీఆర్ స్పందించిన తీరుపై మిశ్రమ స్పందన వ్యక్తమవుతున్నది. కాకపోతే స్వర్గీయ ఎన్టీఆర్ అభిమానులు, తెలుగుదేశం శ్రేణులు జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌పై భగ్గుమంటున్నారు. ఈ వివాదానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

#NTR responded to the move of the YS Jagan Government t to change the name of NTR Health University. NTR's balanced approach, the TDP cadre was hurted