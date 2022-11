పాపులర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ ఇటీవల విడుదల చేసిన ఓ పిల్లా మ్యూజిక్ వివాదంలో ఇరుక్కుపోయింది. ఈ ఆల్బమ్‌లో వాడిన సాహిత్యం హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బ తీసేలా ఉందని అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. పురాణాలను కించపరిచే విధంగా మ్యూజిక్ ఆల్బమ్‌పై కరాటే కల్యాణి కేసు నమోదు చేసింది. ఈ కేసు వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Devi Sri Prasad has come with O Pilla music Album with collabration of T Series. Actor Karate Kalyani and Hindu organisations raised their objections over literature in the Song.