కత్తి మహేష్ అంత్యక్రియలు వాయిదా.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ, జరుగుతాయంటే?

సినీ విమర్శకుడు కత్తి మహేష్ రోడ్డు ప్రమాదానికి గురై చికిత్స పొందుతూ మరణించిన సంగతి తెలిసిందే.. సుమారు 15 రోజుల పాటు చెన్నైలోని అపోలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన కన్నుమూశారు.. అయితే ఆయన అంత్యక్రియలు ఈరోజు స్వగ్రామంలో జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరిగినా అవి వాయిదా పడినట్లు తెలుస్తోంది. వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

critic Kathi Mahesh, breathed his last on Saturday. His mortal remains will reach Yalamanda, his native village from Chennai Apollo by today evening. funeral will be held at his native village on Monday.