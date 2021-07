RIP kathi Mahesh : ఆ కోరికలు తీరకుండానే కన్నుమూసిన కత్తి మహేష్!

తెలుగు సినీ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. గత కొద్ది రోజుల క్రితం రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో తీవ్ర గాయాలపాలై చెన్నై అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న కత్తి మహేష్ కొద్ది సేపటి క్రితం మృతి చెందినట్లు సమాచారం. అయితే ఆయనకి రెండు బలమైన కోరికలు ఉండేవని, ఆ కోరికలు తీరకుండానే ఆయన కన్నుమూశారని అంటున్నారు. దానికి సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Telugu actor and film critic Kathi Mahesh has passed away. He was hospitalised in chennai after a road accident at nellore. he has two unfulfilled desires