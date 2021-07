గత ఏడాదిన్నర కాలంగా దేశవ్యాప్తంగా సినిమా పరిశ్రమ పరిస్థితి అధ్వాన్నంగా తయారు అవుతున్నది. పలు భారీ చిత్రాలు విడుదలకు నోచుకోలేక పోయాయి. పలు అగ్రహీరోల చిత్రాల రిలీజ్‌కు కరోనావైరస్ సెకండ్ వేవ్ బ్రేక్ వేసింది. అయితే ఇలాంటి పరిస్థితిలో ప్రేక్షకులు ఎంతోకాలం నుంచి ఎదురుచూస్తున్న కేజీఎఫ్: చాప్టర్ 2 సినిమా రిలీజ్‌పై ఓ వార్త మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆ వార్త వివరాల్లోకి వెళితే..

English summary

Tarun Adarsh tweet on KGF Chapter 2 release: He tweeted that, #KGF2 RELEASE UPDATE... #KGF2 is a hugely awaited franchise... There's talk that the producers are toying with the idea of releasing the biggie - starring #Yash - on 9 Sept 2021... Is the release date final?... Not at all... The producers haven't finalized any date yet.