సోనూకి పద్మ అవార్డ్ ఇవ్వాలన్న బ్రహ్మాజీ.. పెద్ద అవార్డ్ వచ్చేసినట్టే అంటూ సోనూ ఆసక్తికర రిప్లై!

సినిమాల్లో విలన్ పాత్రలు చేసే సోను సూద్ రియల్ లైఫ్ లో మాత్రం అందరికీ హీరోగా మారాడు. ఇండియాని కరోనా కబళిస్తున్న వేళ తానున్నానని అభయమిస్తూ ఎవరు ఏ సహాయం అడిగినా కాదనకుండా చేస్తూ వెళుతున్నాడు. ముఖ్యంగా రెండో దశ కరోనాలో ఆక్సిజన్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో సంజీవని తెచ్చిన చిరంజీవిలా అందరికీ ఆక్సిజన్ కూడా అందిస్తున్నాడు. అయితే తనకు అవార్డ్ ఇవ్వాలన్న బ్రహ్మాజీ డిమాండ్ విషయంలో సోనూ ఆసక్తికరంగా స్పందించారు.

Actor Brahmaji took to his Twitter and recommended that actor and Humanitarian Sonu Sood for Padma Vibhushan, Overwhelmed by Brahmaji’s nomination, Sonu replied, “The love of 135 crore Indians is my biggest award brother, which I have already received. Humbled.”