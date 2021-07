Mahesh Babu : నేను చేసిన ది బెస్ట్ మీరే.. ఆయనకు బర్త్ డే స్పెషల్ విషెస్!

టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు ఏం చేసినా అది వార్త అవుతూనే ఉంటుంది. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్ లో ఉన్న అందరి హీరోలలో మహేష్ బాబు కి సోషల్ మీడియాలో విపరీతమైన క్రేజ్ ఉందన్న సంగతి తెలిసిందే. ఆ క్రేజ్ ని సొంత అవసరాల కోసం మహేష్ ఎప్పుడూ వాడుకోలేదు అనే చెప్పాలి. ఎప్పటికప్పుడు తన అభిమానులతో టచ్ లో ఉండడానికి చూస్తూ ఉండే ఆయన తనకు నచ్చిన విషయాలను ఎప్పుడు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు.

తనకు ఏదైనా సినిమా నచ్చినా, ఒక బుక్ నచ్చినా కూడా వాటిని ఆదరించమని చెబుతూ తన అభిమానులను కోరతారు. అలాగే ఎక్కువగా తన ఫ్యామిలీ విషయాలు పంచుకునే మహేష్ బాబు ఈ సారి తాజాగా చేసిన ఒక పోస్ట్ ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈరోజు మహేష్ తన మేకప్ మ్యాన్ పట్టాభి పుట్టినరోజు కావడంతో ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహేష్ నటన కెరీర్ ప్రారంభించిన మొదటి నుంచి పట్టాభి మహేష్ కి మేకప్ మెన్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా వాడకం విపరీతంగా పెరిగి పోయినప్పటి నుంచి మహేష్ బాబు ప్రతి ఏటా ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఉన్నారు.

ఈ ఏడాది కూడా మహేష్ బాబు పట్టాభి కి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నాకు తెలిసిన వారిలో ది బెస్ట్ మేకప్ మాన్ మీరు అని పేర్కొన్న మహేష్, ఈ ఏడాది అంతా అద్భుతంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని మీ మీద ఎప్పటికీ ప్రేమ గౌరవం అలాగే ఉంటుందని పేర్కొంటూ తనకు పట్టాభి మేకప్ వేస్తున్న ఒక ఫోటో ని కూడా షేర్ చేసుకున్నారు. మహేష్ బాబు అలా ట్వీట్ చేశారు లేదో ఆయన ఫ్యాన్స్ దానిని రీట్వీట్ చేసే పనిలో పడ్డారు. ట్వీట్ చేసి నిమిషాల వ్యవధిలోనే పెద్ద సంఖ్యలో రీ ట్వీట్స్ వచ్చి పడుతున్నాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా చూసేయండి మరి.

English summary

Telugu superstar Mahesh Babu took to social media to wish his make-up artiste Pattabhi, who has been working with him from the early stages of his career.