ఇండియాలో ఏ సినీ పరిశ్రమలో లేని విధంగా టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో టికెట్ రేట్ల పెంపు వ్యవహారం భారీ వివాదానికి దారి తీసింది. టికెట్ రేట్ పెంచుకోనే అధికారం నిర్మాతలకు ఉందనే అంశంపై ఏకంగా ప్రభుత్వాలతో సినీ వర్గాలు అమీతుమీ తేల్చుకొనేందుకు సిద్ధపడ్డారు. తెలంగాణ విషయం పక్కన పెడితే.. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో టికెట్ రేట్ల పెంపు వ్యవహారం గందరగోళంగా మారింది. ఈ నేపథ్యంలో టికెట్ రేట్ల పెంపు వ్యవహారంలోకి మరోసారి వెళితే..

English summary

The Major movie makers announced the film to have affordable ticket prices in single screens and multiplexes. While per ticket price in single screens in Telangana is 150, it will be 147 in Andhra Pradesh, wherein the multiplexes will charge 195 and 177 respectively.