Mahesh Babu ఒడిలో నిద్రపోతున్న పాప.. నిజంగా ఇది సూపర్ స్టార్ కంటే పెద్ద పోస్ట్!

రాజ్యానికి రాజైనా, కూలి పని చేసుకునే ఒక సాదారణ మనిషైనా కూడా వారి పిల్లలకు రియల్ హీరోనే. పసితనంలో పిల్లలు చూపించే ప్రేమ అంతా ఇంతా కాదు. వారిది కల్మషం లేని ప్రేమ ప్రపంచం. అప్పుడప్పుడు మహేష్ అండ్ కిడ్స్ ను చూస్తే కూడా అలాంటి భావన కలుగుతుంటుంది. ఇక ప్రస్తుతం సినిమా ఇండస్ట్రీలో బెస్ట్ ఫ్యామిలీ హీరోలలో మహేష్ టాప్ లిస్ట్ లో ఉంటాడని చెప్పవచ్చు. సూపర్ స్టార్ గా ఎంత క్రేజ్ అందుకున్నా కూడా మహేష్ తన ఇంట్లో మాత్రం ఒక సాధారణ వ్యక్తిలానే ఉంటాడు. కిడ్స్ కూడా మహేష్ ను ఎంతగానో ఇష్టపడతారు.

English summary

Occasionally watching Mahesh and Kids makes you feel the same way. Mahesh is currently one of the best family heroes in the film industry. No matter how much craze he gets as a superstar, Mahesh stays like a normal person in his house. Kids love Mahesh too.