Manchu Vishnu : నేనో పెద్ద ఫూల్.. చెల్లెల్ని అలా చేస్తున్నావా అన్నారు, గుండె కొట్టుకోవడం ఆగిపోతుంది!

మంచు మోహన్ బాబు కుమారుడు మంచు విష్ణు హీరోగా స్థిరపడిన సంగతి తెలిసిందే. కెరీర్ మొదట్లో చేసిన డీ సినిమా లాంటి హిట్ మినహా ఆయనకు పెద్దగా చెప్పుకోదగ్గ హిట్ సినిమాలు అయితే లేవు. కానీ ఇప్పటికీ ఆయన అడపాదడపా సినిమాలు చేస్తూనే ఉంటారు. ఈ మధ్యకాలంలో మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ ఎన్నికల్లో నిలబడతానని ప్రకటించి వార్తల్లో నిలిచిన ఆయన తాజాగా ఈటీవీ లో ప్రసారమయ్యే ఆలీతో సరదాగా షో కి అతిథిగా హాజరయ్యారు.. ఈ క్రమంలో అలీ పలు ఆసక్తికర ప్రశ్నలు సంధించగా మంచు విష్ణు వాటికి ఆసక్తికరమైన సమాధానాలు కూడా ఇచ్చారు. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

English summary

Manchu Vishnu was the guest on the show with Ali which was aired on ETV. During this sequence, Ali asked many questions and Manchu Vishnu also gave interesting answers to them.