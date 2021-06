మొన్న సోనూ ఇప్పుడు చరణ్.. పాదయాత్రగా వచ్చిన అభిమానులకు ఊహించని సర్ ప్రైజ్!

ఈ మధ్యకాలంలో ఫ్యాన్స్ తమ అభిమాన హీరోలను కలవడానికి ఎంత సాహసానికైనా ఒడిగడుతున్నారు.. కొద్ది రోజుల క్రితం తన అభిమాన నటుడు సోనూసూద్ ను కలవడం కోసం ఏకంగా హైదరాబాద్ నుంచి ముంబై దాకా పాదయాత్ర చేసిన ఘటన మరువక ముందే మళ్ళీ అలాంటి ఒక సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే

Mega power star Ram Charan met his ardent fans Sandhya Jayraj, Ravi & Veeresh who walked all the way from Jogulamba Gadwal to Hyderabad, nearly 231 kms for 4 days, to meet their beloved star. He welcomed them with a warm hug & had an elaborate conversation with them.